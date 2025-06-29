Голкіпер збірної України Андрій Лунін може змінити клуб цього літа у пошуках стабільної ігрової практики.

За даними британського порталу Sportskeeda Football, Манчестер Юнайтед розглядає українця як можливу альтернативу Андре Онані, який так і не зміг переконати керівництво клубу після переходу з Інтера у 2023 році.

Повідомляється, що англійський клуб уже виходив на Реал із пропозицією 15 мільйонів євро, проте мадридці розраховують отримати за Луніна як мінімум 20 мільйонів.

У поточному сезоні Андрій провів 14 матчів, у яких пропустив 19 м'ячів та шість разів зберіг ворота у недоторканності.

Раніше повідомлялося, що Лунін ухвалив важливе рішення щодо свого майбутнього в Реалі.