Манчіні – про потрапляння на Україну у відборі на Євро: «Група прийнятна»

Роберто Манчіні / Фото: Sky Sports

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні прокоментував потрапляння до групи з Україною у відборі на Євро-2024. Слова фахівця передає Football Italia.

Поки що не програвали Англії за мене? З Саутгейтом ми добре знаємо один одного, але якщо все буде так само й надалі, це досить добре для нас. Я не знаю, чи це його влаштовуватиме.

Виліт від Північної Македонії у відборі ЧС? Це була одна з тих ігор, які іноді трапляються. Як показав результат у Палермо, грати потрібно у всіх матчах.