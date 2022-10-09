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Футзал. Чемпіонат світу 2024. Чоловіки. Кваліфікація. Україна - Косово

Манчіні – про потрапляння на Україну у відборі на Євро: «Група прийнятна»

«Синьо-жовті» зіграють із обома фіналістами минулого чемпіонату континенту
Футбол Збірна України
09 жовтня 18:26
Манчіні – про потрапляння на Україну у відборі на Євро: «Група прийнятна»
Роберто Манчіні / Фото: Sky Sports

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні прокоментував потрапляння до групи з Україною у відборі на Євро-2024. Слова фахівця передає Football Italia.

Був упевнений – нам дістанеться Англія чи Франція. Група прийнятна на перший погляд, не всі виклики легкі, але грати потрібно з усіма.

Поки що не програвали Англії за мене? З Саутгейтом ми добре знаємо один одного, але якщо все буде так само й надалі, це досить добре для нас. Я не знаю, чи це його влаштовуватиме.

Виліт від Північної Македонії у відборі ЧС? Це була одна з тих ігор, які іноді трапляються. Як показав результат у Палермо, грати потрібно у всіх матчах.

Раніше президент УАФ Андрій Павелко заявив, що вболівальники повинні бути в захваті від попадання збірної України на Англію та Італію.

Сергій Стаднюк
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Теги

Роберто Манчіні збірна Італії (футбол)

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