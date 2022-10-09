Україна зіграє з Італією і Англією у відборі на Євро-2024
Манчіні – про потрапляння на Україну у відборі на Євро: «Група прийнятна»
«Синьо-жовті» зіграють із обома фіналістами минулого чемпіонату континенту
09 жовтня 18:26
Роберто Манчіні / Фото: Sky Sports
Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні прокоментував потрапляння до групи з Україною у відборі на Євро-2024. Слова фахівця передає Football Italia.
Був упевнений – нам дістанеться Англія чи Франція. Група прийнятна на перший погляд, не всі виклики легкі, але грати потрібно з усіма.
Поки що не програвали Англії за мене? З Саутгейтом ми добре знаємо один одного, але якщо все буде так само й надалі, це досить добре для нас. Я не знаю, чи це його влаштовуватиме.
Виліт від Північної Македонії у відборі ЧС? Це була одна з тих ігор, які іноді трапляються. Як показав результат у Палермо, грати потрібно у всіх матчах.
Раніше президент УАФ Андрій Павелко заявив, що вболівальники повинні бути в захваті від попадання збірної України на Англію та Італію.
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