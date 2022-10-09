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Футзал. Чемпіонат світу 2024. Чоловіки. Кваліфікація. Україна - Косово

Павелко: «Впевнений, вболівальники у захваті від жеребу України у відборі на Євро-2024»

Президент УАФ прокоментував потрапляння на фіналістів останньої континентальної першості
Футбол Збірна України
09 жовтня 17:21
Павелко: «Впевнений, вболівальники у захваті від жеребу України у відборі на Євро-2024»
Андрій Павелко / Фото: УАФ

Президент УАФ Андрій Павелко поділився думкою з приводу результатів жеребкування відбору на Євро-2024. Слова функціонера передає прес-служба УАФ.

Я впевнений, що всі вболівальники в захваті від такого жереба. Мої колеги з інших футбольних асоціацій говорять, що це «група смерті». Але я вважаю, що це можливість для наших футболістів і нашої країни показати всьому світу, що ми не боїмося гучних імен і готові дати бій. Я впевнений, що тільки результати в цій групі покажуть, був цей жереб гарним чи поганим.

Наші гравці матимуть можливість зустрітися з топсуперниками. Нам пощастило бути в одній групі з двома чинними фіналістами чемпіонату Європи. Це важливий для наших футболістів етап, аби довести собі й усьому світу, що ми здатні грати на рівних із такими супротивниками.

Упевнений, що Мальта та Північна Македонія будуть добрими суперниками як для нас, так і для Італії з Англією. Проте все покаже футбольне поле.

У мене є важливе завдання для наших гравців — щоб вони пам’ятали, що в нас країна, яку захищають наші воїни й герої. Дуже хотілося б нам усім, щоб матчі з нашими суперниками пройшли в Україні — у Києві, Одесі, Львові, Донецьку, Криму. Наші герої, ЗСУ, дають нам можливість грати у футбол. Мрія наших уболівальників — перемагати всіх суперників.

Тож побачимо, жереб дуже незвичайний. Але я впевнений, що нашим футболістам усе до снаги. Слава Україні! Героям слава!

Раніше потрапляння на Італію та Англію прокоментував головний тренер збірної України Олександр Петраков.

Сергій Стаднюк
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Андрій Павелко Євро-2024 УАФ

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