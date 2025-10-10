Павло Василенко

Як повідомляє Reuters, футболіст Аль-Ахлі Ріяд Марез зіграє свій останній міжнародний матч на чемпіонаті світу у Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці. 34-річний вінгер забив гол і віддав ще дві результативні передачі в перемозі Алжиру над Сомалі з рахунком 3:0, що кваліфікувало команду на Мундіаль 2026 року.

«Це буде мій останній чемпіонат світу. Я не Роналду. Я знову віддам усе можливе, щоб зробити цей турнір найкращим», – сказав він алжирським ЗМІ.

Марез, якому в лютому виповниться 35 років, забив 33 голи у 106 матчах за збірну Алжиру.