Павло Василенко

Алжир став четвертою африканською країною, яка кваліфікувалася на чемпіонат світу з футболу 2026 року, забезпечивши собі місце на турнірі завдяки перемозі над Сомалі з рахунком 3:0. Алжирці очолюють групу G африканської кваліфікації, кваліфікувавшись на турнір вперше з 2014 року.

Вони приєдналися до сусідніх країн Тунісу, Марокко та Єгипту, забезпечивши собі місце у розширеному турнірі з 48 команд наступного року, який відбудеться у Сполучених Штатах Америки, Канаді та Мексиці.

Це буде їхня п'ята участь у чемпіонаті світу. Алжирці лише один раз вийшли з групового етапу у плей-оф. У 2014 році вони програли Німеччині в 1/8 фіналу.

Загалом дев'ять африканських команд кваліфікуються на чемпіонат світу. Жеребкування чемпіонату світу відбудеться 5 грудня у Вашингтоні.