Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич оцінив гру команди U-21 у матчі першого туру групового етапу молодіжного Євро-2025 проти Данії (2:3) та поділився очікуваннями від другої гри з Фінляндією.

Трішки нам не вистачило фарту насправді. Ми забили другий м’яч і відразу ж пропустили, причому дуже курйозний гол у наші ворота залетів. Справедливим був би нічийний результат, але, на жаль, ми програли. Я можу сказати, що мені гра нашої молодіжки сподобалася. Шкода, що трішки не вистачило для перемоги чи хоча б нічиєї.

Під час першого пропущеного голу там здорово зіграв нападник Данії Клеман Бішофф, впевнено розібрався. Другий пропущений – це більше нещасний випадок, рикошет. Але, на жаль, дуже багато наших гравців було у штрафному майданчику під час удару. Нещерет погано бачив момент удару… Треба було витискати захисників уперед, а ми вже сіли в оборону, намагалися зіграти на збереження рахунку, тому такий нелогічний м’яч і залетів.

Третій гол? Це я навіть не знаю як коментувати… Не можу сказати, що хтось не старався чи не допрацював. Це тренерський штаб збірної має зараз сідати, дивитися повтори і аналізувати гру, помилки.

Якщо ми гратимемо в наступних матчах з таким самим бажанням та самовіддачею, то шанси на вихід з групи в нас є. Щоправда, я не до кінця розумію рівень молодіжної збірної Фінляндії, а от голландці – завжди серйозний суперник на таких турнірах.

Потрібно, аби наші гравці відійшли від цього матчу, відновилися після гри. Також команду мають підсилити футболісти, які сьогодні не грали з перших хвилин – Ярмолюк, Михавко, Велетень. Але тренерам видніше, хто має грати, – заявив Маркевич в інтерв’ю «Українському футболу».