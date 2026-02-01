Легендарний український тренер Мирон Маркевич в інтерв’ю сайту «Український футбол» пригадав період своєї роботи на чолі Анжи.

«Був, як то кажуть, на нулях після роботи з Петром Димінським у Карпатах. А вдома потрібно ремонт робити. Анжи спочатку зверталося до Фоменка, але той відмовився, і вони приїхали до мене. Їхній власник бажав лише тренера-українця. Аргументи були зрозумілими: якщо у Карпатах я заробляв 1500 доларів на місяць, то тут мені поклали одразу 60 тисяч. Просто з портфеля витягнули гроші.

Але ж не міг навіть здогадатися, куди потраплю! Навіть тренувального поля не було. Тільки центральне, яке давали тричі на тиждень. Ну і місцева специфіка, звичайно: без автоматників до міста не виходив. Жили в якомусь санаторії, який ретельно охоронявся. Раніше ж у Каспійську теракт стався – відчувалося його відлуння. Врешті, минуло три місяці, ще й батько вдома захворів – і я пішов».