Колишній тренер Карпат Олег Дулуб назвав львів'ян у числі найбільших розчарувань першої частини сезону УПЛ.

По-перше, Олександрія, по-друге – Карпати. Насамперед, це втрата керівної складової – тренерського штабу, який пішов у Полісся. Олександрія спочатку омолоджувала склад, потім зрозуміли, що треба повертатися у футбол, запросили досвідчених гравців, які забезпечили результат, але потім пішли.

Була велика втрата кваліфікованих кадрів. Запросили легіонерів непоганого рівня, але рівень управління цими гравцями залишає бажати кращого. Навіть є невідповідність тренерської ліцензії.

А щодо Карпат, то краще, ніж сказав Мирон Богданович [Маркевич, – прим.], вже й не скажеш. Там все розкладено по поличках. Це людина, для якої Карпати – легендарна історія. Він приводив їх до медалей, створював нові Карпати. Для нього цей клуб – як рідний дім.

Серед розчарувань також відзначу Верес. Враховуючи роботу Шандрука минулого року, перебування на 11-му місці в трьох очках від перехідних матчів – це не те, що очікувалося, – заявив Дулуб у інтерв'ю «Українському футболу»..