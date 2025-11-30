Марсель дозволив ПСЖ повернути собі лідерство
Провансальці втратили очки
близько 24 годин тому
ОМ в рамках 14 туру Ліги 1 вдома приймав Тулузу. Матч у Марселі завершився з рахунком 2:2.
Команда Роберто Де Дзербі змогла відреагувати на швидкий пропущений гол камбеком, проте цього виявилось замало, щоб здобути 3 очки на своєму полі.
В компенсований час до другого тайму Тулуза змогла зрівняти рахунок, відібравши очки у одного з лідерів першості.
Осічка Марселя коштувала втратою лідерства в Лізі 1, дозволивши ПСЖ себе випередити.
Ліга 1. 14 тур
Марсель – Тулуза 2:2
Голи: Пайшао, 66, Хейб'єрг, 74 - Емерсонн, 14, Ідальго, 90+2
