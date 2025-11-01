Сергій Разумовський

Завершилися останні матчі суботи, 1 листопада, в 11-му турі французької Ліги 1.

Париж мінімально здолав Монако на виїзді. Вирішальний м’яч після перерви забив Саймон, після чого гості зосередилися на грі за рахунком і впевнено втримали перевагу до фінального свистка.

Марсель з аналогічним рахунком здолав Осер завдяки точному удару Ейнджела Гомеса на 30-й хвилині. По перерві гра загострилася, проте не в гольовому плані: Олімпік залишився вдесятьох після вилучення Уліссеса Гарсії на 65-й хвилині, а вже в компенсований час другу жовту картку отримав Діоманде. А рахунок не змінився.

Марсель набрав 22 очки і наблизився до ПСЖ (24) у турнірній таблиці. Монако (20) вже відстає.

Ліга 1, 11-й тур

Монако – Париж 0:1

Гол: Саймон, 53

Осер – Марсель 0:1

Гол: Ейнджел Гомес, 30

Вилучення: Діоманде, 90+3 – Уліссес Гарсія, 65