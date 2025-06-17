Олександрія офіційно підтвердила перехід захисника Олександра Мартинюка, який нещодавно зіграв перший матч за збірну України, до харківського Металісту 1925 року.

«Дякуємо за співпрацю та бажаємо успіхів у подальшій карʼєрі! 💛🖤», – йдеться у повідомленні.

Пресслужба клубу не надала подробиць угоди. Проте, за інформацією українських ЗМІ, сума трансферу становить близько 1,5 мільйонів євро. Про тривалість контракту поки що нічого не повідомляється.

Мартинюк провів за Олександрію 49 поєдинків, дебютувавши у складі команди 14 серпня 2023 року. А вже 11 червня 2025 року він вперше вийшов на поле у футболці національної збірної України — у матчі проти Нової Зеландії, де відзначився результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що колишній тренер Олександрії попрощався з командою.