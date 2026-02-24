Кривбас прийняв рішення перенести матч 18-го туру УПЛ із Зорею у Ковалівку.

«У зв’язку зі складними погодними умовами у Кривому Розі існує ризик, що газон стадіону «Гірник» у день матчу 18-го туру УПЛ 1 березня не відповідатиме регламентним нормам.

Враховуючи поради агрономів та прогноз погоди, було ухвалено рішення про перенесення матчу Кривбас – Зоря до Ковалівки Київської області на стадіон «Колос». Дата і час проведення гри залишаються незмінними», – йдеться у повідомлення пресслужби Кривбаса.