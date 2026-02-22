Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен підбив підсумки матчу 17 туру УПЛ проти Металіста 1925 (0:2). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Після збору команда почала краще взаємодіяти. Для нас це було найважливішим - залишатися єдиною командою в грі та створювати свої моменти. Ми розуміємо, що наша лінія атаки, а також підключення півзахисників до нападників, дають нам можливості для загострення.

У нас були моменти, щоб забити. В обороні ми діяли достатньо агресивно й якісно. Але в деяких епізодах під час атакувальних дій нам варто було швидше приймати рішення - не обов’язково агресивніше, а саме швидше: коли виконувати передачу, навіс чи пробивати по воротах.

Ми продовжуємо працювати над стандартами в атаці. У суперників вони також був небезпечними, вони мали свої моменти. Проте в обороні ми діяли стабільніше, краще грали у верхових єдиноборствах -разом із Вілівальдом і Джонсом та за підтримки інших гравців. Тож, думаю, вони добре впоралися і дали нам відчуття впевненості в захисті, - сказав ван Леувен.