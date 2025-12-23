Матч з Металістом 1925 коштував Оболоні дверей у роздягальні. Бартулович пояснив ситуацію
Фахівець провів жорстку розмову з підопічними у перерві
10 хвилин тому
Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович розповів про ситуацію зі зламаними дверима на Оболонь-Арені у перерві матчу української Прем'єр-ліги проти однойменної команди (3:1). Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Моє головне завдання — бути максимально зосередженим на грі, щоб вчасно побачити, що потрібно змінити. Емоції потрібно контролювати. Іноді достатньо спокійної розмови, а інколи — жорсткішої мотивації. Це приходить з досвідом і ситуаціями. У матчі з Оболонню результат нас не влаштовував, довелося дещо підвищити голос, усі хотіли перемогти, і команду потрібно було розбудити.
Так, іноді це працює. Але не завжди. У футболі немає універсальних рецептів, потрібно зважати на конкретну ситуацію.
Бартулович також висловив думку про скандально недограний матч Металіст 1925 – Верес.