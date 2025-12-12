Павло Василенко

У матчі 16-го туру Української Прем’єр-ліги київська Оболонь на своєму полі приймала харківський Металіст 1925. Гості здобули вольову перемогу з рахунком 3:1.

Господарі вийшли вперед на 34-й хвилині – точним ударом відзначився Денис Устименко. Металіст 1925 у другому таймі забив три м’ячі за чотири хвилини – авторами голів стали В’ячеслав Чурко, Пітер Ітодо та Крістіан Мба.

Наразі Оболонь займає 11-е місце в турнірній таблиці УПЛ з 17 очками, Металіст 1925 піднявся на п’яту позицію, набравши 24 бали.

Відзначимо, що після цього матчу команди пішли на зимову перерву.

УПЛ, 16-й тур

Оболонь – Металіст 1925 – 1:3

Голи: Устименко, 34 – Чурко, 56, Ітодо, 60, Мба, 90+3.