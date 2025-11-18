Сергій Разумовський

Юнацька збірна України U-19 продовжує виступ у першому раунді відбору Євро-2026 у групі 5. Свій наступний матч команда Дмитра Михайленка проведе 18 листопада проти Словаччини, початок зустрічі – о 15:00 за київським часом. Подивитися гру можна буде в прямому ефірі на YouTube-каналі УАФ.

Юнацька збірна успішно стартувала у кваліфікації в Албанії, упевнено обігравши господарів (3:0) після активного початку, численних стандартів і голів Редушка, Попова та Каменського. Згодом у другому матчі так само з рахунком 3:0 переграла Чорногорію з тими самими авторами голів: Редушко відкрив рахунок точним ударом зі штрафного, Попов подвоїв перевагу після передачі в штрафному, а Каменський довершив розгром сольним проходом, забезпечивши команді достроковий вихід у весняний раунд. Українці мають шість очок у групі й підходять до матчу за підсумкове перше місце проти Словаччини (4) з позиції сили.

У кваліфікаційному раунді змагаються 52 збірні, які поділено на 13 квартетів. Господар фінальної частини, Уельс, вже гарантував собі участь у турнірі, тоді як Іспанія розпочне шлях до Євро-2026 (U-19) безпосередньо з еліт-раунду.

До еліт-раунду вийдуть по дві найсильніші команди з кожної групи, а також одна найкраща збірна серед тих, що посядуть треті місця. Саме вони разом з Іспанією навесні 2026 року поборються в семи групах за сім путівок до фінальної частини, де їх чекатиме господар турніру — Уельс.