Збірна України U-19 розгромно обіграла Албанію у відборі на Євро-2026
Синьо-жовті впевнено розпочали кваліфікацію
близько 1 години тому
Сьогодні, 12 листопада, молодіжна збірна України U-19 впевнено стартувала у кваліфікації чемпіонату Європи 2026 року, розгромивши Албанію з рахунком 3:0.
Команда Дмитра Михайленка вийшла вперед на 34-й хвилині. Богдан Редушко вдало замкнув подачу з правого флангу на дальній штанзі.
На 74-й хвилині перевагу українців збільшив Богдан Попов, точно пробивши з кількох метрів.
Остаточний результат встановив Олександр Каменський. На 88-й хвилині він увірвався до штрафного майданчика та завдав точного удару у ближній кут воріт.
Наступний матч Україна проведе проти Чорногорії 15 листопада о 13.00, а завершить відбірковий цикл зустріччю зі Словаччиною, яка відбудеться 18 листопада.
Кваліфікація на Євро-2026
Україна U-19 — Албанія U-19 - 3:0
Голи: Редушко, 34, Попов, 74, Каменський, 88.