Олександр Сукманський

19-річний форвард Динамо Матвій Пономаренко продовжує вражаючу гольову серію в Українській Прем’єр-лізі.

Наразі Пономаренко забиває в шести матчах поспіль, оформивши 8 голів: Оболоні (один), Поліссю (два), Епіцентру (два), Руху (один), Вересу (один), Кудрівці (один).

В історії чемпіонатів України довші гольові серії фіксувалися лише у двох гравців, обох з Шахтаря: Алекса Тейшейри – 10 матчів поспіль та 7 матчів поспіль, Андрія Воробея – 7 матчів поспіль

Таким чином, серія Матвія Пономаренка наразі є третьою за тривалістю в історії УПЛ.