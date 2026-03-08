Дубль Пономаренка приніс Динамо вольову перемогу над Поліссям
Звитяга дозволила біло-синім набрати 35 очок
19 хвилин тому
У матчі 19-го туру УПЛ київське Динамо на виїзді виявилося сильнішим за Полісся. Матч завершився вольовою перемогою гостей.
Спершу арбітри скасували взяття воріт від Ліндона Емерллаху через фол в атаці, проте вже на 32-й хвилині господарі все ж вийшли вперед — Олексій Гуцуляк чітко реалізував пенальті. Кияни зуміли повернутися в гру перед самою перервою — на першій доданій хвилині Матвій Пономаренко відновив паритет.
У другому таймі нападник Динамо оформив дубль, скориставшись асистом Олександра Піхальонка. Попри фінальний штурм Полісся, рахунок залишився незмінним.
УПЛ. 19-й тур
Голи: Гуцуляк, 40, пен. – Пономаренко, 45+2, 60
Перемога дозволила біло-синім набрати 35 очок і впритул наблизитися до житомирців, які з 36 балами наразі втримують третю сходинку.
Бенефіс Супряги: як Епіцентр розгромив Колос.