Форвард Динамо Матвій Пономаренко після впевненої перемоги над Епіцентром з рахунком 4:0 поділився думками про свою нинішню результативність. 20-річний нападник у цій зустрічі оформив дубль і продовжив яскраву серію: загалом у його активі вже шість голів у п’яти останніх матчах.

Пішли голи. От вже в якому матчі поспіль забиваю, тому не можу сказати, що не пішли.

У кожного нападника є завдання забивати і старатися в кожному матчі чим побільше. Я вважаю, кожен нападник має ставити перед собою цілі і, в якому чемпіонаті не грав, ставати кращим бомбардиром. Тому завжди радий забивати.

По-перше, більше ігрового часу стало, тому, напевно, і голи пройшли. Більше, можливо, якоїсь віри в себе. Немає оцього мандража, тому що раніше дійсно був мандраж і за цього було важко грати.

Можливо, щось помінялось в голові, якась ментальність, ще щось, тому що вже не з… Не те, що не звертаю увагу, а те, що виходжу і дійсно стало легше грати в моральному плані. Можливо, за рахунок цього і пішли забиті голи, тому що плюс помінявся тренерський штаб, почали вірити в молодих, давати шанс, тому, напевно, отак от.

І сам трішки помінявся, я вважаю, в голові. Плюс і з психологом спортивним трішки працював. Тому це, я так скажу, було нелегко. Можливо, допомога батьків, які завжди говорили, підтримували. От за рахунок цього я, напевно, і став трішки кращим.