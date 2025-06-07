Матвієнко: «Дякуємо українцям за океаном за тепло, підтримку і віру»

Сергій Стаднюк

Захисник Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко поділився у своєму Instagram враженнями від візиту на виставку «Український футбол: Гра триває» у Торонто перед стартовим матчем товариського турніру Canadian Shield проти Канади.

Бути з українцями – навіть за океаном. У Торонто відбулася зустріч з нашими неймовірними людьми під час виставки «Український футбол: Гра триває». Це велика честь – привозити частинку України до тих, хто серцем залишився з нею. Дякуємо за тепло, підтримку і віру. Микола Матвієнко

Товариську зустріч за участі «синьо-жовтих» можна подивитися вже сьогодні, 7 червня. Пряма трансляція матчу Канада – Україна. Початок – о 22:30 за Києвом.

Також автограф-сесію для української діаспори підсумував півзахисник збірної України Георгій Судаков.