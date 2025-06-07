Судаков: «Зв’язок з українцями Канади не переривається ні війною, ні відстанню»

Сергій Стаднюк

Півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков відреагував у своєму Instagram на автограф-сесію для діаспори у Торонто, що відбулася перед стартовим матчем товариського турніру Canadian Shield проти Канади.

Зустріч із нашими в Канаді – більше, ніж просто подія. Це про зв’язок, який не переривається ні війною, ні відстанню. Мали нагоду поспілкуватися з українською діаспорою в Торонто під час виставки «Український футбол: Гра триває». Дякуємо, що вболіваєте, пам’ятаєте і завжди поруч. Разом сильніші. Георгій Судаков

Товариську зустріч за участі «синьо-жовтих» можна подивитися вже сьогодні, 7 червня. Пряма трансляція матчу Канада – Україна. Початок – о 22:30 за Києвом.

Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що на Canadian Shield дасть шанс кожному футболісту.