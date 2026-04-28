Сергій Разумовський

У першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів ПСЖ на своєму полі здобув яскраву перемогу над Баварією з рахунком 5:4, зробивши вагому, але зовсім не вирішальну заявку на вихід до фіналу. Зустріч у Парижі повністю виправдала статус одного з головних протистоянь сезону, адже команди видали надрезультативний і драматичний поєдинок із численними змінами сюжету, дев’ятьма забитими м’ячами та інтригою до самого фінального свистка.

Початок матчу одразу дав зрозуміти, що обидва суперники налаштовані грати сміливо та агресивно в атаці. У першому таймі команди не просто обмінювалися небезпечними моментами, а й по черзі змінювали хід зустрічі. Баварія відкрила рахунок після точного удару Гаррі Кейна, який реалізував пенальті на 17-й хвилині. Втім, перевага гостей тривала недовго, оскільки ПСЖ швидко перехопив ініціативу та зумів відповісти своїми голами.

Одним із головних героїв вечора став Хвіча Кварацхелія, який відзначився двічі. Перший м’яч грузинський вінгер забив на 24-й хвилині, відновивши рівновагу, а вже згодом Жоау Невеш вивів господарів уперед. Проте ротен також встигли відігратися завдяки голу Майкла Олісе, тож напруга в матчі лише зростала.

Ключовим епізодом кінцівки першого тайму стало ще одне призначення пенальті, цього разу вже у ворота німецької команди. Усман Дембеле впевнено виконав 11-метровий у компенсований час і дозволив ПСЖ піти на перерву за рахунку 3:2 на свою користь.

Після перерви гра не стала спокійнішою. Навпаки, ПСЖ у певний момент зумів серйозно наблизити себе до дуже комфортного результату. Упродовж кількох хвилин парижани ще двічі вразили ворота Мануеля Ноєра. Спочатку вдруге в матчі забив Кварацхелія, а невдовзі ще один м’яч до свого активу записав Дембеле. За рахунку 5:2 здавалося, що французький клуб уже практично зняв усі питання щодо переможця першої зустрічі.

Однак Баварія не здалася і продемонструвала характер. Мюнхенці зуміли швидко повернути інтригу, коли спочатку відзначився Дайо Упамекано, а потім ще один гол оформив Луїс Діас. Саме епізод із м’ячем колумбійця став одним із найбільш обговорюваних у матчі. Спершу виникли підозри щодо можливого офсайду, через що взяття воріт могли не зарахувати. Проте після перегляду VAR арбітри переконалися, що порушення правил не було, і гол залишився в силі.

У підсумку рахунок 5:4 зберігався до завершення матчу, хоча кінцівка також вийшла дуже нервовою та насиченою моментами. ПСЖ міг забивати шостий м’яч, але молодий Сенні Маюлю в одному з епізодів влучив у хрестовину воріт Ноєра. Цей момент цілком міг зробити перевагу парижан більш впевненою перед виїздом до Німеччини, але Баварія все ж зберегла мінімальне відставання, яке залишає їй хороші шанси в боротьбі за путівку до фіналу.

Окремо варто зазначити, що український захисник ПСЖ Ілля Забарний цього разу на поле не виходив. Увесь матч він провів у запасі й не отримав ігрового часу в настільки результативному та напруженому протистоянні.

Попри перемогу французького клубу, питання про учасника фіналу залишається відкритим, адже різниця лише в один м’яч не гарантує господарям спокійного життя у матчі-відповіді. Друга зустріч між командами відбудеться 6 травня в Мюнхені.

Ліга чемпіонів. Півфінал, перший матч

ПСЖ – Баварія 5:4

Голи: Кварацхелія, 24, 56, Жоау Невеш, 33, Дембеле, 45+5 (пен.), 58 – Кейн, 17 (пен.), Олісе, 41, Упамекано, 65, Діас, 68

ПСЖ: 404, Мендеш (Ернандес, 84), Пачо, Маркіньос, Хакімі, Заїр-Емері (Фабіан, 64), Вітінья, Невеш, Кварацхелія (Маюлу, 84), Дембеле, Дуе (Барколя, 70)

Баварія: Ноєр, Девіс (Лаймер, 46), Та, Упамекано, Станішич, Кімміх, Павлович (Джексон, 90+3), Діас, Мусіала (Горецка, 79), Олісе, Кейн

Попередження: Маркіньйос, 12, Фабіан Руїс, 77, Хакімі, 80