Сергій Разумовський

Після відставки Сергія Реброва в інформаційному просторі з’явилися перші прізвища можливих претендентів на посаду головного тренера збірної України. За даними Динамо Київ Inside, національну команду можуть очолити або італійський фахівець Андреа Мальдера, або тренерський тандем Мирона Маркевича та Олега Лужного.

Як зазначає джерело, кандидатура Мальдери вважається варіантом, який підтримує Андрій Шевченко. Натомість зв’язка Маркевича та Лужного, за цією ж інформацією, має підтримку більшості членів виконкому УАФ. При цьому автори повідомлення окремо наголошують, що більш імовірним наразі їм видається саме другий сценарій.

Сам факт появи конкретних кандидатур свідчить про те, що в українському футболі вже активно обговорюється майбутнє національної команди після звільнення Реброва. Вибір наступного наставника буде особливо важливим, зважаючи на невдалий результат збірної у відборі на чемпіонат світу-2026.

Нагадаємо, Україна зупинилася на стадії півфіналу плейоф кваліфікації, поступившись Швеції з рахунком 1:3 і не зумівши пробитися до фінальної частини турніру. Уже через місяць після цього Сергія Реброва було звільнено з посади головного тренера збірної.

