Сергій Разумовський

Шахтар може напряму вийти до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27, але лише за збігу кількох умов. На вихідних «гірники» майже гарантували собі чемпіонство в УПЛ у сезоні-2025/26, що наблизило команду до мети.

⚒️ Так, що саме потрібно Шахтарю?

1️⃣ Стати чемпіоном України: це базова і обов’язкова умова. Якщо УПЛ виграє не Шахтар, а будь-який інший клуб, тоді представник України піде стандартним шляхом через кваліфікацію. Почне з другого раунду за умови продовження санкцій проти росії.

2️⃣ Переможець Ліги чемпіонів-2025/26 має потрапити в наступну ЛЧ через свій чемпіонат: у такому випадку в основному раунді звільниться одне місце. Саме це вакантне місце і може дістатися чемпіону з асоціацій поза топ-10 УЄФА, який матиме найвищий 5-річний клубний рейтинг.

3️⃣ Шахтар має бути найрейтинговішим чемпіоном серед клубів з асоціацій поза топ-10, тут є два можливі сценарії:

Олімпіакос і Рейнджерс не стають чемпіонами своїх країн; або Шахтар випереджає їх у таблиці коефіцієнтів за підсумками сезону (малоймовірно 😔).

🆚 Хто зараз головні конкуренти Шахтаря

Серед клубів з асоціацій за межами топ-10 найвищі рейтинги мають:

Олімпіакос — 62.250 Рейнджерс — 59.250 Шахтар — 56.250 Ференцварош — 51.250 Мідтьюлланн — 48.250

Тобто зараз Шахтар поступається Олімпіакосу у 6.000 очок та Рейнджерс — 3.000 очки.

⬆️ Чому шанси Шахтаря зросли

Обидва головні конкуренти у своїх чемпіонатах мають відчутні труднощі щодо здобуття чемпіонства:

відстає від АЕКа на 5 очок за 4 тури до фінішу; Рейнджерс відстає на 1 очко від Селтика і на 4 від Гартс за 4 тури до кінця.

Якщо вони не виграють свої чемпіонати, це відкриє Шахтарю шлях до статусу найрейтинговішого чемпіона серед потрібної групи клубів.

🤔 Чи може Шахтар сам обійти конкурентів у рейтингу?

Це можливо за умови ідеального виступу в Лізі конференцій. Шахтар — єдиний клуб із асоціацій поза топ-10, який ще грає в єврокубках, тому може додати собі очки.

, то випередить . Це відверто дуже малоймовірний сценарій. Якщо буде хоча б одна нічия у двох матчах з Кристал Пелас і вихід до фіналу, то Шахтар випередить Рейнджерс.

👀 Яка поточна ситуація?

УПЛ: Шахтар лідирує, маючи +8 очок над ЛНЗ за п'ять турів до кінця чемпіонату України.

Ліга чемпіонів: три з чотирьох півфіналістів і потенційних переможців — Арсенал, Баварія і ПСЖ — вже забезпечили собі місце в наступній ЛЧ через чемпіонат. Ще в теоретичній боротьбі Атлетико, який іде четвертим у Ла Лізі та має 10 очок запасу над п’ятим місцем. Але за певних умов навіть п'яте місце Ла Ліги може гарантувати участь у ЛЧ.

☝🏻 Підсумок

Умова з вакантним місцем для Шахтаря зараз виглядає досить реальною. Наразі три важливі фактори виконуються:

Виграти чемпіонат України (майже виконано). Щоб переможець ЛЧ-2025/26 кваліфікувався в ЛЧ через свій чемпіонат (майже виконано) Бути найрейтинговішим чемпіоном серед клубів з асоціацій поза топ-10 (поки допомагають суперники)

Якщо всі ці умови складуться, Шахтар отримає пряму путівку в основний раунд Ліги чемпіонів без кваліфікації та представлятиме Україну в наступному розіграші головного єврокубка.

Раніше у Шахтарі публічно заявили про незадоволеність Лігою конференцій.