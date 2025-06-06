Мбаппе: «Не можна сказати, що все було дуже погано»
Форвард збірної Франції прокоментував поразку від Іспанії у півфіналі Ліги націй
близько 14 годин тому
Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе поділився враженнями після драматичної поразки від Іспанії з рахунком 4:5 у півфінальному матчі Ліги націй УЄФА, що відбувся 5 червня.
Якщо поглянути на всі 90 хвилин матчу, то гра нашої команди не була послідовною. Але ми точно додали по ходу зустрічі. Якщо починаєш програвати, то на перший план виходять усі негативні моменти. Але не можна сказати, що все було дуже погано, - цитує форварда збірної Франції пресслужба УЄФА.
Завдяки цій перемозі Іспанія вийшла у фінал Ліги націй, де зіграє проти Португалії, яка у другому півфіналі здолала збірну Німеччини.