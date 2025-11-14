Легендарний тренер Йожеф Сабо в інтерв'ю для сайту BLIK.ua прокоментував поразку збірної України від Франції (0:4) в матчі відбору на ЧС-2026.

«Перший тайм наші відбивалися, як могли, але після пропущеного голу посипалися. Я сподівався тільки на те, що Франція випустить другий склад і нашим вдасться зачепитися за нічию, але цього не сталося. Французи були швидші у всьому. Наш гравець тільки сіпнеться в один бік, а француз уже там. Не встигаємо ми.

Але навіть у цьому випадку, я не розумію, як можна було не завдати жодного удару в площину воріт суперника і не подати жодного кутового? То нах*ра тоді взагалі на поле виходити?! Якщо Ребров вибрав таку захисну тактику, то контратаки все одно мають бути.

Я навіть не знаю, як назвати такий футбол, у який вчора грала наша команда. Все треба робити на швидкості та в один дотик, а наші так не вміють. Для України удар по воротах вже мрія!»