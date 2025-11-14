Сабо відреагував на фіаско збірної України від Франції
Експерт розкритикував синьо-жовтих
близько 1 години тому
Легендарний тренер Йожеф Сабо в інтерв'ю для сайту BLIK.ua прокоментував поразку збірної України від Франції (0:4) в матчі відбору на ЧС-2026.
«Перший тайм наші відбивалися, як могли, але після пропущеного голу посипалися. Я сподівався тільки на те, що Франція випустить другий склад і нашим вдасться зачепитися за нічию, але цього не сталося. Французи були швидші у всьому. Наш гравець тільки сіпнеться в один бік, а француз уже там. Не встигаємо ми.
Але навіть у цьому випадку, я не розумію, як можна було не завдати жодного удару в площину воріт суперника і не подати жодного кутового? То нах*ра тоді взагалі на поле виходити?! Якщо Ребров вибрав таку захисну тактику, то контратаки все одно мають бути.
Я навіть не знаю, як назвати такий футбол, у який вчора грала наша команда. Все треба робити на швидкості та в один дотик, а наші так не вміють. Для України удар по воротах вже мрія!»
Збірна України посідає третє місце у групі D, маючи сім очок, як і друга Ісландія.
16 листопада, о 19:00 за київським часом, національна команда у Варшаві прийме Ісландію у ключовій грі за вихід до плей-оф за потрапляння на Мунділь-2026.
Поділитись