Мбаппе – про матч з Україною: «Буде непросто, але ми налаштовані виключно на перемогу»
Зірковий форвард очікує на успіх у грі з синьо-жовтими
близько 1 години тому
Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе поділився очікування від матчу відбору ЧС-2026 проти України.
«Так, мені дуже запамʼятався той поєдинок у Польщі. Він був не простим для нас. Особливо в першому таймі. Вони мали непогані шанси реалізувати одну зі своїх атак і забити гол. У другому таймі був також динамічний футбол. Головне, що ми тоді перемогли. Завтра теж буде непросто, але ми налаштовані виключно на перемогу», – сказав Мбаппе у коментарі ВЗБІРНА.
У четвер, 13 листопада, збірна Франції прийматиме Україну в передостанньому матчі відбору на ЧС-2026. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.
Після матчу з французами команда Сергія Реброва проведе поєдинок з Ісландією.
Зустріч запланована на 16 листопада, початок гри о 19:00 за Києвом.
