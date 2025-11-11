23-річний півзахисник Реала Едуарду Камавінга та 26-річний захисник Барселони Жюль Кунде не взяли участі у загальному тренуванні збірної Франції, повідомляє RMC Sport.

Після завершення відкритої частини заняття, коли гравці роздавали автографи та фотографувалися з уболівальниками, Камавінга і Кунде залишили поле. Обидва футболісти працювали за індивідуальною програмою з тренером із фізпідготовки.

Очікується, що вони повернуться до загальної групи перед поєдинком проти збірної України, який відбудеться 13 листопада на стадіоні Парк де Пренс у Парижі.

Після чотирьох турів відбору до чемпіонату світу 2026 року збірна Франції лідирує у групі D, маючи 10 очок. Україна йде другою з 7 пунктами, у Іісландії - 4 залікових бали, у Азербайджана - 1.