Павло Василенко

Президент УАФ Андрій Шевченко пояснив, чому національна збірна України під керівництвом Сергія Реброва зобов'язана вийти до фінальної частини ЧС-2026.

«Це надзвичайно важливо. Є два ключові аспекти. По-перше, дуже важливо представляти нашу країну на міжнародній арені й нагадувати світові про існування України. По-друге, це велике спортивне досягнення. Ми досягли цього лише один раз, у 2006 році, і ми хотіли б зробити це знову. Це було б великим досягненням для гравців, шансом проявити себе на міжнародній арені, а також зміцнило б нас як асоціацію, оскільки такий успіх сприяє загальному розвитку українського футболу», – цитує Шевченка видання L'Équipe.

Нагадаємо, що у 2006 році Україна дійшла до 1/4 фіналу чемпіонат світу, де програла майбутньому переможцю – збірній Італії (0:3). Той Мундіаль досі лишається єдиним в історії національної команди.

У четвер, 13 листопада, збірна Франції прийматиме Україну в передостанньому матчі відбору на ЧС-2026. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

Після матчу з французами команда Сергія Реброва проведе поєдинок з Ісландією.

Зустріч запланована на 16 листопада, початок гри о 19:00 за Києвом.