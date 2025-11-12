Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе розповів про свої очікування перед матчем п'ятого туру відбірного етапу чемпіонату світу 2026 проти України, який пройде 13 листопада. У попередньому поєдинку між цими командами сильнішими виявилися підопічні Дідьє Дешама, вигравши з рахунком 2:0.

«Від імені всієї французької команди та персоналу, усі знають, наскільки особливим буде завтрашній день. Ми хочемо, щоб французи зрозуміли, що є речі набагато важливіші, ніж кваліфікація на чемпіонат світу.

Ми знаємо, що це буде не радісний день, але ми хочемо, щоб французи зрозуміли, що відзначення цієї дати є важливим. Ми спробуємо викликати посмішки на обличчях людей, які прийдуть на стадіон завтра! Ми не відсторонені від цього, тому хотіли висловити свої думки всім французам.

Перший матч проти України був складним. У них було декілька чудових моментів; якби футбол був справедливим, вони мали б забити. Це буде нелегкий поєдинок, але кваліфікація залежить від нас. Ми хочемо продовжувати наш прогрес і вигравати всі домашні матчі», – сказав Мбаппе для Le Parisien.