Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам напередодні матчу відбору ЧС-2026 проти України поспілкувався з журналістами.

«Кожен матч – це досвід, і деякі ігри є вирішальними з різних причин. Ми усвідомлюємо важливість завтрашнього матчу, оскільки він може забезпечити нам кваліфікацію. Але саме попередні чотири матчі дозволили нам дійти до цього моменту. Будуть елементи, які будуть нам корисними.

У нас все ще багато гравців недоступні. Ці відсутності заважають нам тренуватися. Але до березня залишилося чотири місяці. Давайте переконаємося, що ми досягнемо нашої мети, починаючи з завтрашнього дня», – сказав Дешам на пресконференції.