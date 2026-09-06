У четвертому турі чемпіонату Іспанії Атлетік Більбао на власному полі приймав мадридський Атлетико. Баски провели результативний поєдинок і здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0.

Команда Дієго Сімеоне протягом значної частини матчу володіла ініціативою та намагалася контролювати перебіг гри. Мадридці більше працювали з м’ячем, проте створити достатню кількість справді небезпечних моментів біля воріт господарів їм не вдалося. Атлетік діяв компактно в обороні й чекав на можливість провести швидкі атаки.

Переломним став початок другого тайму. Після рикошету м’яч опинився в небезпечній зоні, а Ніко Вільямс скористався ситуацією та з кількох метрів головою переправив його у ворота мадридців. Таким чином, господарі відкрили рахунок у матчі – 1:0.

Атлетико не встиг оговтатися після пропущеного голу, як Атлетік подвоїв свою перевагу. Іньякі Вільямс отримав можливість виконати передачу на хід Роберто Наварро, який вийшов на побачення з воротарем і влучно пробив у дальній кут. Після цього рахунок став 2:0 на користь команди з Більбао.

Мадридці намагалися скоротити відставання, однак їхні атаки не завершувалися результативними ударами. Атлетік упевнено діяв у захисті, а наприкінці зустрічі скористався ще однією можливістю. Незадовго до фінального свистка Ойян Сансет утретє вразив ворота гостей і встановив остаточний рахунок – 3:0.

Для Атлетіка ця перемога стала другою поспіль у поточному чемпіонаті. Після двох поразок на старті сезону команда з Більбао змогла стабілізувати свої результати та набрала шість очок. Завдяки цьому баски піднялися на восьме місце в турнірній таблиці.

Атлетіко зазнав першої поразки в сезоні. У мадридської команди залишилося сім очок, проте після невдалого матчу з Атлетіком вона втратила можливість наблизитися до лідерів чемпіонату.

Ла Ліга, четвертий тур

Атлетік – Атлетико 3:0

Голи: Н. Вільямс, 46, Наварро, 48, Сансет, 90

Атлетік: Сімон, Аресо, Альварес (Паредес, 46), Ляпорт, Берчіче, Руїс де Галаррета (Хаурегісар, 60), Геренабаррена, Наварро (Луї-Жан, 66), Сансет, Н. Вільямс (Гурусета, 76, І. Вільямс (Беренгер, 66)

Атлетико: Облак, Льоренте, Пубіль, Ганцко, Грімальдо, Сімеоне (Ромеро, 59), Барріос, Юльманн (Коке, 59), Лукман (Ортіс, 58), Баена (Джонні, 76), Лі Кан Ін (Альварес, 59)

Попередження: Лі Кан Ін (39)

Відео: MEGOGO