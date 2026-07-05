Олександр Сукманський

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 збірна Мексики на легендарному стадіоні Ацтека в Мехіко зустрінеться зі збірною Англії. Господарі турніру спробують продовжити свою історичну безпрограшну серію на домашній арені та вперше вибити англійців з плейоф мундіалю. Гра розпочнеться 6-го липня о 3:00.

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Мексика впевнено проводить домашній чемпіонат світу. Команда зіграє вже четвертий з п'яти можливих матчів на Ацтеці, де за всю історію офіційних турнірів зазнала лише двох поразок. На мундіалях у Мехіко мексиканці не програвали жодного разу, здобувши вісім перемог і двічі зігравши внічию, а також виграли шість останніх матчів поспіль.

У 2026 році команда залишається непереможною на міжнародній арені, здобувши десять перемог при двох нічиїх. На нинішньому чемпіонаті світу мексиканці виграли всі чотири матчі, не пропустивши жодного м'яча. В 1/16 фіналу вони обіграли Еквадор з рахунком 2:0.

Англія, своєю чергою, у попередньому раунді здолала ДР Конго з рахунком 2:1, однак гра команди залишила неоднозначне враження. Підопічні Томаса Тухеля регулярно досягають потрібного результату, але їхні виступи поки що не виглядають переконливими.

Додатковим випробуванням для англійців стане висота над рівнем моря, адже стадіон Ацтека розташований на висоті понад 2200 метрів. Саме тому збірна Англії планує прибути до Мехіко якомога пізніше, щоб мінімізувати вплив висоти на фізичний стан футболістів.

Останні чотири очні зустрічі завершилися перемогами Англії. Також англійці обігравали мексиканців на чемпіонаті світу 1966 року, який згодом завершився їхнім єдиним титулом чемпіонів світу.

Серед гравців, за якими варто стежити, у складі Мексики виділяється Рауль Хіменес, який добре знайомий з англійським футболом і має шість голів у 12 матчах проти команд, воротарем яких був Джордан Пікфорд. Для голкіпера англійців цей поєдинок може стати 17-м на чемпіонатах світу – це повторення рекордного показника серед воротарів збірної Англії.

Мексика підходить до гри без кадрових втрат, тоді як участь Деклана Райса залишається під питанням. Водночас Ріс Джеймс має шанс повернутися до складу.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Мексика — Англія так: коефіцієнт на перемогу мексиканців — 3.14, на перемогу англійців — 2.41. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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