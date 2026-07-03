Павло Василенко

Збірна Англії вирішила відкласти свій рейс до Мехіко на матч 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Мексики через побоювання щодо шпигунства, повідомляє Daily Mail. Згідно з інформацією, після перемоги над ДР Конго (2:1) команда Томаса Тухеля повернулася на свою тренувальну базу в Канзас-Сіті замість поїздки до Мехіко. Це рішення пов'язане з побоюваннями, що мексиканці можуть спробувати шпигувати за тактичними планами англійців на майбутній матч.

Тренувальна база збірної Англії перебуває під посиленою охороною. Раніше повідомлялося, що мексиканські вболівальники планують влаштувати своїм суперникам «пекельну ніч». Вони планують позбавити гравців сну напередодні матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу, використовуючи потужні гучномовці та автомобільні гудки.

Матч Мексика – Англія відбудеться 6 липня.