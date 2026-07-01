Сергій Разумовський

В 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 збірна Мексики впевнено обіграла Еквадор і пробилася до наступного раунду турніру.

Один із господарів Мундіалю фактично повторив сценарій матчу-відкриття, коли мексиканці так само здобули перемогу завдяки голам Кіньйонеса та Рауля Хіменеса. Цього разу збірна Еквадору опинилася в ролі команди, яка не змогла стримати вже знайомих героїв мексиканської атаки.

Рахунок у зустрічі було відкрито на 22-й хвилині, коли Кіньйонес скористався своїм моментом і вивів Мексику вперед. Уже на 31-й хвилині перевагу своєї команди подвоїв Рауль Хіменес, який ще до перерви зробив становище суперника значно складнішим.

Якщо в матчі-відкритті ці ж футболісти відзначалися у різних таймах, то тепер мексиканцям вистачило лише перших півгодин поєдинку, аби забезпечити собі комфортний результат. Після цього господарі турніру контролювали хід гри та без зайвих нервів довели поєдинок до переможного завершення. На останніх хвилинах ще й вилучення заробив представник Арсеналу у складі еквадорців Інкап'є.

Таким чином, збірна Мексики вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Свій наступний матч команда проведе 6 липня на домашньому стадіоні проти переможця пари Англія – ДР Конго.

Чемпіонат світу-2026, 1/16 фіналу

Мексика – Еквадор 2:0

Голи: Кіньйонес, 22, Хіменес, 31

Мексика: Ранхель, Санчес, Монтес, Васкес, Гальярдо, Ромо (Варгас 74), Ліра, Мора (Гутьєррес 58), Альварадо (Реєс 80), Кіньйонес (Пінеда 80), Р. Хіменес (С. Хіменес 74)

Еквадор: Галіндес, Франко (Медіна 46), Ордоньєс (Пресіадо 46), Пачо, Інкап’є, Ебола (Х. Кайседо 79), Віте, М. Кайседо, Ангуло (Паес 79), Валенсія (Родрігес 59), Плата

Попередження: Франко 45+1, Паес 90+3, М. Кайседо 90+9

Вилучення: Інкап'є 90+5

Відео: MEGOGO