Сергій Разумовський

Збірна України U-21 зазнала поразки у товариському матчі проти США. Зустріч відбулася у словенському місті Рогашка-Слатіна та завершилася з рахунком 3:1 на користь американської команди.

Єдиний гол у складі молодіжної збірної України забив Артем Гусол. Його м’яч відкрив рахунок у цьому поєдинку, однак не допоміг команді уникнути поразки.

Результати збірної України U-21 останнім часом залишаються невтішними. В останніх семи матчах команда здобула лише одну перемогу — у березні над Угорщиною з рахунком 2:1. За цей період українці чотири рази програли та двічі зіграли внічию.

На тлі такої серії дедалі актуальнішим стає питання майбутнього головного тренера Унаї Мельгоси. Його контракт з УАФ чинний до 30 червня 2026 року, інформації про бажання сторін продовжити співпрацю наразі немає.

Наступний матч у межах червневого збору молодіжна збірна України проведе 8 червня. Суперником українців стане збірна Японії U-21. Початок зустрічі запланований на 16:00 за київським часом.