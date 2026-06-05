Маліновський офіційно змінив клуб. Хавбек збірної України залишив Італію
Футболіст приєднався до іншого українця на правах вільного агента
близько 1 години томуПідписатися в
Трабзонспор офіційно оголосив про підписання українського центрального півзахисника Руслана Маліновського. 33-річний футболіст перейшов до турецького клубу після того, як залишив Дженоа на правах вільного агента.
Українець підписав із Трабзонспором контракт, розрахований на три сезони. Раніше у ЗМІ з’являлася інформація, що заробітна плата Маліновського в новому клубі становитиме близько 1,2 млн євро на рік.
Для Маліновського цей перехід став новим етапом у кар’єрі після виступів в Італії. До цього півзахисник грав за Дженоа, а також добре відомий за виступами у Серії А у складі Аталанти. Крім того, українець має досвід гри у чемпіонатах Бельгії та Франції, а також регулярно викликався до національної збірної України.
У новій команді Маліновський не буде єдиним українським футболістом. За Трабзонспор уже виступає центральний захисник Арсеній Батагов. Таким чином, у складі турецького клубу тепер буде одразу двоє представників України.
Минулий сезон Трабзонспор завершив на третьому місці у чемпіонаті Туреччини. Команда боролася у верхній частині турнірної таблиці та за підсумками кампанії здобула право претендувати на участь у єврокубках.
Також раніше повідомлялося, що Трабзонспор може підсилитися ще одним українцем. У пресі з’являлися чутки про можливий інтерес турецького клубу до вінгера Віктора Циганкова, який виступає за Жирону.