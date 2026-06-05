Сергій Разумовський

Трабзонспор офіційно оголосив про підписання українського центрального півзахисника Руслана Маліновського. 33-річний футболіст перейшов до турецького клубу після того, як залишив Дженоа на правах вільного агента.

“Bazı kararlar sadece renklerle değil, kimlikle verilir.”



Yeni bir hikayeyi başlatan seçim: 𝐑𝐮𝐬𝐥𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐧𝐨𝐯𝐬𝐤𝐲𝐢 ❤️💙 pic.twitter.com/r76fIWxuet — Trabzonspor (@Trabzonspor) June 5, 2026

Українець підписав із Трабзонспором контракт, розрахований на три сезони. Раніше у ЗМІ з’являлася інформація, що заробітна плата Маліновського в новому клубі становитиме близько 1,2 млн євро на рік.

Для Маліновського цей перехід став новим етапом у кар’єрі після виступів в Італії. До цього півзахисник грав за Дженоа, а також добре відомий за виступами у Серії А у складі Аталанти. Крім того, українець має досвід гри у чемпіонатах Бельгії та Франції, а також регулярно викликався до національної збірної України.

У новій команді Маліновський не буде єдиним українським футболістом. За Трабзонспор уже виступає центральний захисник Арсеній Батагов. Таким чином, у складі турецького клубу тепер буде одразу двоє представників України.

Минулий сезон Трабзонспор завершив на третьому місці у чемпіонаті Туреччини. Команда боролася у верхній частині турнірної таблиці та за підсумками кампанії здобула право претендувати на участь у єврокубках.

Також раніше повідомлялося, що Трабзонспор може підсилитися ще одним українцем. У пресі з’являлися чутки про можливий інтерес турецького клубу до вінгера Віктора Циганкова, який виступає за Жирону.