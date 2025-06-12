Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса перед стартом на Євро-2025 (U-21) пояснив виклик нападника Владислава Ваната на турнір, незважаючи на те, що форвард Динамо вже є гравцем національної команди.

Такі рішення я приймаю не сам. Ми обговорюємо це, звичайно ж, із Сергієм Ребровим, адже ми працюємо разом і приймаємо спільні рішення. Також радимось із самим гравцем.

У нас є кілька футболістів, які вже були в національній команді, але зараз вони у заявці молодіжної збірної. Маю на увазі Бражка, Ярмолюка і Ваната. Ми беремо до уваги весь їхній шлях та процес, через який вони проходили.

Є й інші футболісти. Наприклад, ті, хто народився у 2002 році і підходять нам за віком — як-от Судаков або інші. Але ми вирішуємо, що в цей момент буде найкраще для конкретного гравця. Наприклад, краще поїхати в Канаду зі збірною або зіграти проти сильних суперників на Євро, відчути тиск, увагу ЗМІ і реальний турнірний рівень.

Ми також дивимось, як це допоможе не тільки команді, а й самому гравцю, як це вплине на його зрілість та розвиток. І водночас — ми запитуємо думку самого футболіста. Тож це не тільки рішення тренерського штабу.

Ми завжди хочемо бачити бажання гравця грати за національну команду. Але я пояснюю їм, що іноді крок назад — це шлях до кроку вперед. Я говорив з футболістами про це. Є гравці, які були не в найкращій формі у своїх клубах. В нашій збірній таких кілька хлопців.

Але ми вважаємо, що цей «крок назад» може допомогти їм. І ми саме цього прагнемо — щоб вони знову почали насолоджуватись футболом, відчули себе важливими і лідерами на полі. Зараз я, наприклад, думаю про Бражка. У нього така ситуація, яка іноді буває у футболі. Він починав дуже сильно, але потім грав не так багато. І ми вважаємо, що цей турнір може допомогти йому повернути впевненість.

Нещодавно в матчі проти Іспанії ми побачили його рівень гри і переконалися, що це правильне рішення. Є інші гравці, які також сприймають цей турнір як можливість заявити про себе і віддати максимум команді. Це ідея, яку ми підтримуємо.

Я не стверджую, що такий підхід до цього питання найкращий. Просто пояснюю, що в нас є ідея, і ми її дотримуємось. У цьому є своя логіка. І ми приймаємо рішення разом, базуючись на цій ідеї, – повідомив Мельгоса в інтерв’ю ua.tribuna.com.