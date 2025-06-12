Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса перед стартом на Євро-2025 (U-21) пояснив, чому не викликав на турнір вінгера Максима Хланя, який грав на Олімпійських іграх-2024.

Я не дуже люблю занадто багато говорити про молодих футболістів. Насправді, я спілкувався про це з тренерами молодіжних команд, зокрема з U-19. Не варто багато говорити про молодих гравців, адже вони ще не професіонали. Це потрібно, щоб не чинити на них додаткового тиску.

У цьому випадку мова йде про професіонала, тому я відповім. Не тільки Хлань не потрапив у заявку на Євро, але й інші гравці. Я мав особисті розмови з ними по відеозв’язку. Наприклад, з Федором, Краснопіром, Мельниченком, та іншими хлопцями, які були з нами під час відбору. І Хлань серед них.

Чому він та інші гравці не в заявці? Тому що я обрав інших. Головна причина - я можу взяти тільки 23 футболістів. Я аналізував кожного: їхню форму, як вони провели сезон, прогрес і на цій підставі прийняв рішення. На позицію Хланя претендувало четверо гравців. Він провів з нами кілька місяців, показав себе з найкращого боку і дуже нам допоміг. Але в цей момент і для цієї команди мій вибір припав на іншого футболіста.

У мене немає сумнівів, що Хлань – чудовий футболіст з потенціалом в майбутньому виступати за національну збірну. Просто цього разу я вирішив взяти іншого гравця. Як я завжди кажу: якщо я беру одного, іншого треба виключити. Заявка на Євро обмежуються лімітом у 23 гравці.

Я мав відеодзвінок з Максимом, щоб пояснити своє рішення. Він побажав нам найкращого результату на Євро, а я побажав йому всього найкращого у футболі, – заявив Мельгоса в інтерв’ю ua.tribuna.com.