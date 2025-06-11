Напередодні старту молодіжної збірної України на Євро-2025 (U-21) головний тренер команди Унаї Мельгоса на пресконференції відповів на запитання представників ЗМІ.

«Ми потрапили сюди, щоб зіграти проти класних команд із якісними виконавцями. Результат, звичайно, має значення, але дуже важливо, як гравці впораються, коли зіткнуться з потужними суперниками.

Це та команда, яку я хотів бачити у фінальній частині Євро, ті виконавці, з якими я хотів зіграти. Є кілька футболістів, які виступали у кваліфікації, але з різних причин їх немає зараз. Мені шкода, що вони не тут, але я задоволений тими, з ким працюю», – цитує Мельгому пресслужба УАФ.