Білоруський тренер Олег Дулуб після заключного матчу збірної України на Canadian Shield проти Нової Зеландії (2:1) поділився оцінкою виступу «синьо-жовтих» на товариському турнірі.

Оцінка неоднозначна. Позитив у тому, що виграли. Але є певна недосказаність. На мою думку, було б оптимально, якби збірна зіграла номінально першими номерами з Канадою, другими номерами – зараз з Новою Зеландією, а тоді ще третій контрольний матч. Щоб поєднати у складі перших номерів та тих других номерів, які добре себе зарекомендували б.

Дев’ять замін у складі перед Новою Зеландією? Тут два варіанти. Перший – той, що я озвучив з третьою контрольною грою, яка підбила б підсумки. Можливо, навіть проти сильного суперника. Друга опція – зазвичай на зборах роблять так, що одній групі футболістів дають 60 хвилин, іншій – 30. А на наступний матч – навпаки.

Навантаження все одно не однакове. Тому для мене оптимальним є перший варіант. Але треба враховувати багато факторів. Це ж на рівні клубів набагато простіше домовлятися, а на рівні збірних трохи інша історія.

Однозначно найбільше з «других номерів» місце у старті заслужив Гуцуляк. Тимчика і Забарного не розглядаємо, звісно, вони й так основні. Ще Зубков сподобався, той же Піхальонок. Тримаючи у голові, що є перші номери, які об’єктивно сильніші за індивідуальною майстерністю.

Дебют Мартинюка дуже позитивний. Він був дуже активним. Основна загроза у другому таймі взагалі йшла з цього лівого флангу – і Мартинюк, і Михайліченко віддали два асисти. Однак зрозуміло, що Миколенко класом вище, тому він залишиться номером один.

Це, здається, вже 9-й пропущений гол за останній час. Це системні помилки передусім. Потрібно знаходитися всередині, скільки часу приділяють цим стандартам. Якщо є проблема, то треба виділяти більше часу. Коли під час цих товариських матчів йде велике навантаження на гравців, то ці стандарти можна робити у вигляді якоїсь відновлювальної роботи.

На побудові стандартів є три варіанти гри в обороні. Тут нічого нового: або персонально, або зонально, або комбінована система. Вибір залежить від якостей футболістів, які є у розпорядженні, – сказав Дулуб в інтерв’ю Тribuna.com.