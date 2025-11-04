Мельгоса виніс вердикт. Хто зіграє за молодіжну збірну України у листопаді?
Оголошено список гравців, що поїдуть на збір, присвячений матчам кваліфікації на Євро-2027
близько 1 години тому
Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса оголосив список із 23 футболістів, які готуватимуться до листопадових матчів: відбір Євро-2027 (U-21) проти Туреччини та товариська зустріч з Албанією. Поєдинок відбору з Туреччиною відбудеться 14 листопада в Стамбулі, а товариський матч з Албанією – 17 листопада в Ельбасані. Про це повідомляє пресслужба УАФ.
👥 Склад молодіжної збірної України
🧤 Воротарі: Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія), Віктор Долгий (Олександрія), Іван Пахолюк (Колос Ковалівка).
🛡 Захисники: Олексій Гусєв (Кудрівка), Сергій Корнійчук (Верес Рівне), Ілля Крупський (Металіст 1925 Харків), Владислав Захарченко, Тарас Михавко (обидва — Динамо Київ), Віталій Холод (Рух Львів), Микола Огарков (Олександрія).
🧠 Півзахисники: Антон Царенко (Лехія, Польща), Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), Данило Кревсун (Боруссія Д, Німеччина), Максим Мельниченко (Полісся Житомир), Данііл Ващенко (Олександрія), Роман Саленко, Артем Слесар, Андрій Маткевич (усі — Зоря Луганськ), Артем Гусол (Колос Ковалівка), Іван Варфоломєєв (Лінкольн Сіті, Англія), Євгеній Пастух (ЛНЗ Черкаси).
🎯 Нападники: Артем Степанов (Нюрнберг, Німеччина), Олександр Пищур (ЕТО Дьйор, Угорщина).
У фінальній частині Євро-2027 (U-21) зіграють 16 збірних: Албанія, Сербія та ще 14 команд, які визначаться за підсумками кваліфікації. На турнір також поїдуть дев’ять переможців груп, найкраща команда серед других місць і чотири переможці плей-оф за участі восьми інших володарів других позицій.
Раніше гравець збірної України вистрілив дублем за 1 хвилину.
Поділитись