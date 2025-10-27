Нападник Емполі Богдан Попов заявив, що не збирається змінювати футбольне громадянство, незважаючи на нестачу ігрового часу в молодіжній збірній України.

Я українець і завжди почував себе українцем. Ба більше, зараз під час війни, я пишаюсь цим. Я вже казав що хочу стати гравцем основного складу головної збірної, але розумію що до цього треба прийти.

Що стосується молодіжної збірної, то я не задоволений тим ігровим часом, який я отримав і вважаю, що маю на це право. Розумію, що рішення ухвалює тренер і я це приймаю. Але я теж маю право на свою думку і на прийняття рішення. Можливо не треба втрачати час. Про це я вже мав бесіду з моїм менеджером Андрієм Головашем.

Але у жодному разі я не стану порушувати питання, розігрувати спектакль про зміну громадянства. В мене достатньо сил, щоб розв'язати цю проблему на футбольному полі. Сьогодні один тренер, завтра інший. Тим більше що я ще можу грати за збірну до 19 років, де в мене склались дуже хороші відносини з тренерським складом, – сказав Попов у інтерв'ю «Чемпіону».