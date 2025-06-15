Мельгоса вирішив шокувати усіх складом збірної України на вирішальний матч на Євро-2025
Тренер «синьо-жовтих» випустив максимально неочікуваний захист на Фінляндію
43 хвилини тому
У другому турі групового етапу Євро-2025 (U-21) молодіжна збірна України зіграє з однолітками із Фінляндії. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за Києвом.
Головний тренер «синьо-жовтих» випустив у центрі оборони одразу двох лівоногих гравців, Михавка та Батагова. Також викликає питання кількість захисників: чи буде Козік третім центральним, а Брагару в обороні, або гравець Колоса вийде на нерідній позиції правого захисника.
Склади команд на матч
🇫🇮 Фінляндія: Бергстрьом, Коскі, Пелтола, Янссон, Гальвез, Валлуіс, Вяянянен, Марх'єв, Талвітіє, Лійматта, Кескінен.
Запасні: Генрікссон, Пауніо, С. Мієттінен, Скюття, Гютенен, Аріфі, Терхо, Пююхтя, Гюріоляйнен, Наамо, Юнккола, Іліптюлья.
🇺🇦 Україна: Нещерет, Вівчаренко, Михавко, Батагов, Козік, Брагару, Очеретько, Бражко, Ярмолюк, Велетень, Ванат.
Запасні: Єрмаков, Крапивцов, Крупський, Смоляков, Квасниця, Волошин, В’юнник, Салюк, Роман, Яцик, Царенко, Рубчинський.
Другу гру «синьо-жовтих» на молодіжному Євро-2025 можна подивитися вже сьогодні, 15 червня. Пряма трансляція матчу Фінляндія – Україна. Також XSPORT проведе текстову трансляцію зустрічі.
Нагадаємо, раніше відомий фахівець Мирон Маркевич розповів, чому Мельгоса не випускає Михавка та Батагова одночасно.
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