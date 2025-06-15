Маркевич пояснив, чому Мельгоса не використовує у парі з Батаговим чемпіона України
Пліч-о-пліч із лідером оборони грає футболіст, що виступав за Колос, а не Динамо
12 хвилин тому
Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич перед матчем другого туру групового етапу Євро-2025 (U-21) Фінляндія – Україна оцінив гру «синьо-жовтих» у зустрічі першого туру проти Данії (2:3).
Козік нормальний матч провів. Можливо, десь мав брак у передачах, але по своєму гравцю – 24-мільйонному Конраду Гардеру зі Спортінга – він зіграв дуже вправно, виключив його з гри, а потім цього зіркового нападника данців взагалі змінили в другому таймі.
Роман в цілому непоганий вигляд мав. Чому його замінили? Мабуть, через жовту картку, яку він отримав наприкінці першого тайму.
Пара Батагов – Михавко? Думаю, Мельгоса їх і не випустив у парі в стартовому складі саме через те, що вони обидва лівоногі захисники. Треба, аби в центрі оборони грали правоногий та лівоногий захисник. Коли у парі діють два гравці з робочою лівою ногою, то можуть бути проблеми. Це впливає насправді в ігрових нюансах, які можуть здаватися непомітними, – заявив Маркевич в інтерв’ю «Українському футболу».
Другу гру «синьо-жовтих» на молодіжному Євро-2025 можна подивитися вже сьогодні, 15 червня. Пряма трансляція матчу Фінляндія – Україна. Початок – о 19:00 за Києвом.
Також Маркевич після шокуючої поразки молодіжної збірної України заявив, що для виходу з групи на Євро-2025 можна нічого не змінювати.
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