Мельгоса: «За останні два роки український футбол мав неабиякі успіхи»

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса перед стартом на Євро-2025 (U-21) поділився думками щодо значення турніру для «синьо-жовтих» під час війни.

В Іспанії журналісти завжди мене про це запитують. Я не хочу робити це головним фокусом, бо якщо я надто зосереджусь на цьому, то й гравці зроблять так само. Але війна точно не стане для нас виправданням.

Ми знаємо, як зараз важко українцям. Я говорю з гравцями і часто запитую: «Як ти? Як твоя родина?» Це стосується не лише гравців, а й усього персоналу. Я хочу знати, що відчувають люди, як вони реагують на те, що відбувається.

Але гравці — дуже зосереджені, вони не часто говорять на ці теми. Моє головне послання — так, я думаю про людей в Україні. У мене є друзі з України — ще з часів роботи в «Динамо». Вони багато допомогли мені і моїй родині. Я часто про них думаю і хочу, щоб війна завершилася, люди перестали страждати і почали жити нормальним життям.

Зіграти на Євро разом з Україною — це величезна честь для мене і величезна подія у моєму житті. Дуже вдячний Реброву, Шевченку і людям з УАФ. Зроблю все від себе залежне, щоб збірна України успішно виступила в Словаччині.

За останні два роки український футбол мав неабиякі успіхи. Збірні U-17 та U-19 грали на Євро, олімпійська команда вперше зіграла на Олімпіаді. А тепер ми хочемо подарувати українцям трохи радісних моментів на Євро, – заявив Мельгоса в інтерв’ю ua.tribuna.com.