Скалоні після перемоги над Хорватією назвав Мессі найкращим в історії

Ліонель Скалоні / Фото - Getty Images

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував матч півфіналу чемпіонату світу-2022 проти Хорватії (3:0). Слова фахівця передає прес-служба Асоціації футболу Аргентини.

На перших хвилинах матчу хорвати володіли м'ячем. Ми розуміли, що так може статися. Проти півзахисту збірної Хорватії важко грати. Ми усвідомлювали, що в той момент потрібно діяти за грою та зробили те, що потрібно.

Я намагаюся не хвилюватись. Я перебуваю на місці, про яке мріє кожен аргентинець. Іноді здається, що ми говоримо це тому, що ми аргентинці, але я думаю, Мессі – найкращий в історії. Я не маю сумнівів у цьому. Він створює щось у своїх партнерах по команді, у людях довкола. Це щастя та честь – носити біло-блакитні кольори.