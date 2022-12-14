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Скалоні після перемоги над Хорватією назвав Мессі найкращим в історії

Збірна Аргентини вийшла до фіналу чемпіонату світу-2022
Футбол Чемпіонат світу з футболу
14 грудня 07:49
Скалоні після перемоги над Хорватією назвав Мессі найкращим в історії
Ліонель Скалоні / Фото - Getty Images

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував матч півфіналу чемпіонату світу-2022 проти Хорватії (3:0). Слова фахівця передає прес-служба Асоціації футболу Аргентини.

Зараз ми святкуємо перемогу, адже це дуже емоційна подія. Проте на нас чекає ще один крок. Зараз час насолоджуватися, але нам слід уже думати про те, що буде попереду.

На перших хвилинах матчу хорвати володіли м'ячем. Ми розуміли, що так може статися. Проти півзахисту збірної Хорватії важко грати. Ми усвідомлювали, що в той момент потрібно діяти за грою та зробили те, що потрібно.

Я намагаюся не хвилюватись. Я перебуваю на місці, про яке мріє кожен аргентинець. Іноді здається, що ми говоримо це тому, що ми аргентинці, але я думаю, Мессі – найкращий в історії. Я не маю сумнівів у цьому. Він створює щось у своїх партнерах по команді, у людях довкола. Це щастя та честь – носити біло-блакитні кольори.

Розгром віце-чемпіона. Огляд матчу Аргентина – Хорватія

Сергій Стаднюк
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Теги

Ліонель Мессі збірна Аргентини (футбол) збірна Хорватії (футбол) Ліонель Скалоні

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