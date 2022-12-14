Скалоні після перемоги над Хорватією назвав Мессі найкращим в історії
Збірна Аргентини вийшла до фіналу чемпіонату світу-2022
14 грудня 07:49
Ліонель Скалоні / Фото - Getty Images
Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував матч півфіналу чемпіонату світу-2022 проти Хорватії (3:0). Слова фахівця передає прес-служба Асоціації футболу Аргентини.
Зараз ми святкуємо перемогу, адже це дуже емоційна подія. Проте на нас чекає ще один крок. Зараз час насолоджуватися, але нам слід уже думати про те, що буде попереду.
На перших хвилинах матчу хорвати володіли м'ячем. Ми розуміли, що так може статися. Проти півзахисту збірної Хорватії важко грати. Ми усвідомлювали, що в той момент потрібно діяти за грою та зробили те, що потрібно.
Я намагаюся не хвилюватись. Я перебуваю на місці, про яке мріє кожен аргентинець. Іноді здається, що ми говоримо це тому, що ми аргентинці, але я думаю, Мессі – найкращий в історії. Я не маю сумнівів у цьому. Він створює щось у своїх партнерах по команді, у людях довкола. Це щастя та честь – носити біло-блакитні кольори.
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