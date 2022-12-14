У ворота суперників Аргентини на ЧС-2022 призначили вже чотири пенальті
Мессі наздогнав Мбаппе у гонці бомбардирів ЧС-2022. В аргентинця 8 результативних дій у 6 матчах
35-річний нападник серйозно налаштований узяти перший у своїй кар'єрі мундіаль
14 грудня 11:23
Ліонель Мессі / Фото - AFA
Збірна Аргентини розгромила Хорватію в півфіналі чемпіонату світу-2022 (3:0). Рахунок з пенальті відкрив нападник «альбіселесте» Ліонель Мессі.
Таким чином, 35-річний гравець наздогнав у гонці бомбардирів турніру нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе. В обох – по 5 м'ячів.
Крім того, Мессі збільшив число гольових передач до трьох. Результативними діями він не відзначився лише в одному матчі з шести – проти Польщі.
Раніше аргентинець запропонував віддати нагороду найкращому гравцеві матчу з Хорватією іншому футболісту.
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