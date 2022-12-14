Мессі наздогнав Мбаппе у гонці бомбардирів ЧС-2022. В аргентинця 8 результативних дій у 6 матчах

35-річний нападник серйозно налаштований узяти перший у своїй кар'єрі мундіаль

Ліонель Мессі / Фото - AFA

Збірна Аргентини розгромила Хорватію в півфіналі чемпіонату світу-2022 (3:0). Рахунок з пенальті відкрив нападник «альбіселесте» Ліонель Мессі.

Таким чином, 35-річний гравець наздогнав у гонці бомбардирів турніру нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе. В обох – по 5 м'ячів.

Крім того, Мессі збільшив число гольових передач до трьох. Результативними діями він не відзначився лише в одному матчі з шести – проти Польщі.

Раніше аргентинець запропонував віддати нагороду найкращому гравцеві матчу з Хорватією іншому футболісту.