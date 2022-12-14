Мессі визнано найкращим гравцем півфіналу ЧС-2022 з Хорватією
Мессі запропонував віддати нагороду найкращому гравцеві матчу з Хорватією іншому футболісту
Форвард збірної Аргентини оформив дубль у півфіналі чемпіонату світу-2022
14 грудня 09:51
Мессі й Альварес / Фото - AFP
Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі зізнався, що віддав би приз кращому гравцеві півфіналу ЧС-2022 з Хорватією (3:0) форварду «альбіселесте» Хуліану Альваресу. Слова футболіста передає Sudanalytics.
Кожен у команді зіграв добре. Проте якби довелося обирати, то я б віддав приз гравця матчу Альваресу.
Він видав неймовірний матч, створюючи простір, боровся, біг. Хуліан виділявся на полі.
Нагадаємо, FIFA визнала Мессі кращим гравцем матчу з Хорватією.
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